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В Белом доме не исключили в будущем контактов Байдена с Путиным

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в дальнейшем возможны, так как у них есть договоренность поддерживать связь, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", - сказала она на брифинге.

По ее словам, после саммита Байдена и Путина в июне этого года стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне, и с тех пор США и РФ действовали в этом направлении.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты Путина и Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена.

Комментируя телефонный разговор секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Песков сказал: "Действительно, все это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне".

Первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве. Сообщалось, что они договорились о проведении рабочих контактов по ряду вопросов, в том числе по кибербезопасности и дипломатическому конфликту.

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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