Медведев призвал страны мира поступиться геополитикой и взаимно признать COVID-вакцины

Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Все страны мира обязаны поступить своими геополитическими интересами и признать вакцины от коронавируса, созданные в других государствах, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в статье "Шесть уроков одной пандемии" для "Российской газеты".

"Совершенно очевидно: все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведенные в других странах", - пишет он.

Медведев отмечает, что с проблемой взаимного признания вакцин связаны так называемые "ковидные паспорта", которые он называет "самым простым и логичным способом" безопасно восстановить право людей на свободу перемещения. Однако, по его словам, для работы такой системы нужно признание разных вакцин большим числом стран и создание единой системы обмена информации о заболевших и привитых, например, под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или другого органа Организации объединенных наций (ООН).

По мнению зампреда Совбеза РФ, страны, имеющие собственные вакцины от коронавируса, стремятся поддерживать свои разработки даже в отсутствие подтверждения об их эффективности над разработками конкурентов. Он указывает, что в мире разработано "около десятка" вакцин, но ни одна из них не сертифицирована во всех странах.

"Почему так происходит? Ответ очевиден. Все страны стремятся поддерживать в первую очередь своих производителей. Кроме того, вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску: "свое - значит лучшее!", даже если этому нет подтверждений", - пишет Медведев.

Кроме того, он полагает, что страны руководствуются "коммерческим интересом", пытаясь выгодно продать собственную вакцину на международном рынке, но забывают, что "каждая из таких ампул - это спасенная или потерянная человеческая жизнь".

""Прививочный национализм", коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. Слабость ВОЗ и отсутствие наднационального органа, влияющего на эпидемиологические меры различных государств, становятся в буквальном смысле смерти подобны", - отмечает Медведев.

В этой связи зампред Совбеза РФ предлагает наделить ВОЗ полномочиями по принятию "значимых мобилизационных решений" в условиях возникновения пандемий. Он пишет, что пандемия продемонстрировала "глобальный кризис доверия", проявившийся в "игнорировании международных организаций, "противостоянии вакцин", постоянных взаимных подозрениях и поисках виновных в распространении вируса". Также он упомянул отказ США во время президентства Дональда Трампа финансировать ВОЗ.

"Потом сотрудничество по линии ВОЗ как-то наладилось. Однако проблемы остаются и по сей день. Главная из них в том, что у организации отсутствуют рычаги принуждения государств к проведению единой, согласованной на всех уровнях политики. Национальные правительства вправе не подчиняться рекомендациям ВОЗ или выпускать свои решения, иногда противоречащие всемирным", - говорится в статье.

Также Медведев выражает сожаление, что на фоне пандемии коронавируса во многих странах национальный эгоизм и "пещерная логика" времен "холодной войны" возобладали над общечеловеческими ценностями. Он поясняет, что в современном мире ни одно государство не может "опустить железный занавес", и границы все же придется открыть, поэтому "не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране" - "только коллективный иммунитет глобального масштаба".

С этим, по мнению Медведева, готовы согласиться правительства не всех государств.

"Даже на время пандемии санкционная политика не претерпела изменений. Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток - 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке. Торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны. Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их", - говорится в статье.