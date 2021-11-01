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Медведев заявил, что в вопросе прививок безопасность общества важнее прав отдельного человека

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает достаточно либеральным подход российских властей к вакцинации населения от коронавируса, но сам склоняется к тому, что в этом вопросе интересы общественной безопасности должны превалировать над соблюдением прав и свобод отдельного гражданина.

В статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете", Медведев признает, что сейчас перед государством "встают вопросы очень неоднозначные с точки зрения морали: насколько личные интересы граждан могут идти вразрез с интересами общества и противоречить нормам безопасности других людей, имеет ли государство право принуждать граждан к обязательной вакцинации, всегда ли такое принуждение оправданно?"

"Конечно же, ради спасения миллионов, свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий", - пишет зампред Совбеза.

Однако, подчеркивает Медведев, "можно", не означает "обязательно".

"Хотя некоторые страны фактически заставляют своих граждан вакцинироваться, Россия таким путем не пошла. Вакцинация в нашей стране является в целом добровольной. Хотя постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан к концу октября были приняты во всех регионах России. При этом дискуссии на тему тотальной обязательной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне, и, что называется, в домашней обстановке", - напомнил Медведев.

Он также подчеркнул, что "у нас используются правоограничительные меры в отношении невакцинированных лиц, которые состоят в возможности запрета на выезд в другие страны, возможности отказа в приеме в образовательные организации и учреждения здравоохранения, в возможности отстранения от работы и отказа в приеме на работу".

Вместе с тем, напоминает зампред Совбеза, "вакцинация от коронавируса не включена пока общий национальный календарь прививок, не установлена уголовная или административная ответственность за исполнением граждан обязанности по вакцинации".

"Иными словами, пока законодательство в этой сфере остается в нашей стране весьма либеральным", - констатирует Медведев.

Говоря о мерах побуждения людей к вакцинации, зампред Совбеза отмечает, что, наряду с системой поощрений, "возможны и "обратные" способы - значительно ущемить права непривитых". Он напоминает, что такие методы уже активно используются во многих странах.

"Безусловно, это создает определенную сегрегацию по прививочному способу, однако такие меры - достаточно эффективны и у большинства они встречают понимание и поддержку. Ведь непривитые люди вредят не только себе, но и окружающим, особенно детям, которых пока, в большинстве стран, не вакцинируют", - пишет зампред Совбеза РФ.

Медведев подчеркивает, что "совершенствование законодательства в этой сфере - тот вызов, на который нашему государству еще предстоит найти ответ".

"И, скажем прямо, такой ответ должен будет зависеть от уровня угрозы общественной безопасности, которую создает пандемия. В определенных ситуациях общественная безопасность и социальное благополучие всего населения становятся важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства - фундаментальный принцип государства. Нравится это кому-то или нет", - считает Медведев.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Медведев Коронавирус

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