Глава Тувы сообщил, что погибшие девочки были сброшены с балкона

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве двух сестер в Кызыле сбросил их с балкона восьмого этажа, сообщил на аппаратном совещании глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Уроженец Тес-Хемского района, непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона на восьмом этаже двух девочек 9 и 14 лет", - сказал он и поручил аппарату правительства республики и чиновникам социального блока оказать моральную и материальную помощь пострадавшей семье.

Девочки погибли 31 октября от множественных травм. Уже сообщалось, что подозреваемый в убийстве 23-летний мужчина снимал у их матери комнату, был в розыске и скрывался. И он, и их мать были ранее судимы.

Заместитель председателя правительства Тувы Елена Хардикова на совещании в понедельник напомнила, что мать погибших была осуждена в 2011 году, ее дети с 2014 года проживали в приемной семье в селе Тоора-Хем Тоджинского кожууна, отбыв срок, женщина решила вернуть детей.

"Ей были разъяснены условия. Но в конце августа мама самовольно забрала детей из приемной семьи. Инспектор по опеке и попечительству и школа не поставили об этом в известность соответствующие органы", - сказала Хардикова.

По ее словам, специалисты в Тоджинском кожууне, которые должны заниматься вопросами опеки и попечительства, не выявили то, что дети два месяца без необходимых оснований жили с матерью, а не в приемной семье. Есть у Хардиковой вопросы и к полиции, которая должна была контролировать освобожденных после лишения свободы.

Межведомственная комиссия, которая работает в Тоджинском кожууне, пока пришла к выводу. что в Минтруда и соцполитики работа по опеке и попечительству не регламентирована.