Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава Тувы сообщил, что погибшие девочки были сброшены с балкона

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве двух сестер в Кызыле сбросил их с балкона восьмого этажа, сообщил на аппаратном совещании глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Уроженец Тес-Хемского района, непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона на восьмом этаже двух девочек 9 и 14 лет", - сказал он и поручил аппарату правительства республики и чиновникам социального блока оказать моральную и материальную помощь пострадавшей семье.

Девочки погибли 31 октября от множественных травм. Уже сообщалось, что подозреваемый в убийстве 23-летний мужчина снимал у их матери комнату, был в розыске и скрывался. И он, и их мать были ранее судимы.

Заместитель председателя правительства Тувы Елена Хардикова на совещании в понедельник напомнила, что мать погибших была осуждена в 2011 году, ее дети с 2014 года проживали в приемной семье в селе Тоора-Хем Тоджинского кожууна, отбыв срок, женщина решила вернуть детей.

"Ей были разъяснены условия. Но в конце августа мама самовольно забрала детей из приемной семьи. Инспектор по опеке и попечительству и школа не поставили об этом в известность соответствующие органы", - сказала Хардикова.

По ее словам, специалисты в Тоджинском кожууне, которые должны заниматься вопросами опеки и попечительства, не выявили то, что дети два месяца без необходимых оснований жили с матерью, а не в приемной семье. Есть у Хардиковой вопросы и к полиции, которая должна была контролировать освобожденных после лишения свободы.

Межведомственная комиссия, которая работает в Тоджинском кожууне, пока пришла к выводу. что в Минтруда и соцполитики работа по опеке и попечительству не регламентирована.

Тува Кызыл Владислав Ховалыг Елена Хардикова Тоджинский кожуун

Новости по теме

Новости

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

В Новосибирске трое рабочих провалились в яму с кипятком в подвале лицея

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

Пандемия коронавируса

Медведев призвал страны мира поступиться геополитикой и взаимно признать COVID-вакцины

Медведев призвал страны мира поступиться геополитикой и взаимно признать COVID-вакцины

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела в Донбассе

Что произошло за день: воскресенье, 31 октября

Участнице съемок на фоне Исаакиевского собора не стали избирать меру пресечения

В России число новых случаев COVID за сутки приблизилось к 41 тысяче

В России число новых случаев COVID за сутки приблизилось к 41 тысяче

Двух девочек убили в Кызыле

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });