Эпидемиолог допустила, что заболеваемость COVID в РФ скоро достигнет пика

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости коронавирусом в России может быть достигнут в ближайшее время, ситуация остается напряженной, заявила в понедельник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Ситуация, к сожалению, с заболеваемостью достаточно напряженная, если не сказать больше. Лечебные учреждения практически загружены полностью, цифры впечатляют. Хочется надеяться, что в ближайшее время мы достигнем уже пика (заболеваемости - ИФ)", - сказала Пшеничная в эфире российского общества "Знание".

Она отметила, что заболеваемость в некоторых регионах уже сохраняется на одном уровне, но в некоторых еще наблюдается рост. В целом по РФ также наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Стабилизация ситуации, по мнению специалиста, может наступить после окончания введенных нерабочих дней.

Чаще всего, как отметила Пшеничная, по анализу прошедших нескольких недель, болеют дети и люди старшего возраста. Также среди заболевших много людей от 20 до 40 лет, несмотря на то, что среди этой возрастной группы много привитых от коронавируса. Болеют преимущественно те, кто не прошел вакцинацию. Кроме того, в стационары на лечение поступают граждане от 20 до 40 лет, у которых нет факторов риска, причем они, по словам специалиста, болеют тяжело.