МИД РФ сообщил, что диалог с США по кибербезопасности приносит результаты

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия и США добились результатов в диалоге по проблемам кибербезопасности в русле договоренностей женевского саммита, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Саммит женевский продемонстрировал потенциал для двустороннего диалога в дальнейшем, он также позволил запустить совместную работу по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Несмотря на то, что по многим вопросам наши оценки расходятся, чего мы не скрываем, мы продолжаем активный обмен мнениями в целях нормализации двустороннего российско-американского взаимодействия", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, результаты от работы, которая проводилась по итогам женевского саммита, "они уже есть". "В частности, это вопросы по кибербезопасности", - отметила Захарова.