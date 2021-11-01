Врачи заверили, что вакцинация от COVID-19 не противопоказана "сердечникам"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Наличие сердечно-сосудистых заболеваний не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, прививка также не провоцирует онкологических заболеваний и не имеет множества серьезных побочных эффектов, заявили эксперты Минздрава России, чьи слова приводятся в публикации на портале стопкоронавирус.рф.

"Со стороны сердечно-сосудистых заболеваний противопоказаний практически нет, за исключением острых состояний: острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения", - сказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Он добавил, что "не только можно, но и нужно прививаться людям, имеющим проблемы с сердцем, поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются фактором риска более тяжелого течения коронавирусной инфекции, и, соответственно, исходов".

В свою очередь главный внештатный онколог Минздрава России, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что вакцинация от коронавируса не вызывает риска возникновения онкологических заболеваний.

"Мы не видим прямой корреляции от количества прививок (от COVID-19) в стране и увеличения количества онкологических заболеваний", - сказал он.

Об отсутствии тяжелых побочных эффектов после вакцинации заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Все нежелательные явления контролируются по совершенно четкому алгоритму, который изложен в методических рекомендациях Минздрава (...) Есть инструкция для врача, как сообщать о возможных нежелательных явлениях: в какой последовательности, что к ним относится", - сказала эксперт.

В качестве примера Драпкина привела опыт возглавляемого ею Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, где вакцинация от коронавируса проводится с августа 2020 года и где прививку получили около 7 тыс. человек.

"Мы не сталкивались с побочными явлениями, которые требовали ли бы госпитализации. Мы вакцинируем с августа прошлого года и проявлений тромбоза, каких-то неврологических отклонений мы не наблюдали", - уточнила Драпкина.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по данным на 29 октября в России первый компонент вакцины от коронавируса 56,8 млн человек получили, полный курс вакцинации прошли почти 51 млн человек, уровень коллективного иммунитета оценивается в 46,8%.