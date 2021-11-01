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Первым компонентом в РФ привились от коронавируса более 58,5 млн человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU Более 58,5 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, в день прививаются более 650 тысяч человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом он констатировал, что система здравоохранения справляется с темпами вакцинации, он может быть увеличен до 1 млн человек в сутки.

Также он сообщил, что остаются регионы, в которых темпы вакцинации необходимо увеличить. Это Ростовская, Кемеровская, Тульская области, Камчатский край, Дагестан, Коми, Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Хабаровский край и республика Карачаево-Черкессия. Всего, по слова Мурашко, в РФ развернуто более 15 тыс. пунктов вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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