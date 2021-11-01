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В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время против коронавируса будут использоваться не только вакцины, но и лекарства.

"Сейчас разрабатываются, в ближайшее время будут уже использоваться (при борьбе с коронавирусом - ИФ) и лекарственные препараты. Сегодня с коллегами говорил на этот счет, с теми, кто занимается этим" - сказал Путин в понедельник в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Он подчеркнул, что, тем не менее, лучшим способом защиты от этого заболевания является вакцинация и своевременная ревакцинация.

Президент рассказал, что в некоторых странах не начали вовремя ревакцинацию. По его словам, это привело к новым вспышкам.

"Реальное спасение от тяжелых течений болезни и спасение от летальных исходов - вакцинация", - сказал глава государства.

"Вакцинация прошла, нужно следить за тем, что происходит. Вовремя принимать соответствующие решения и действовать", - заявил Путин.

Глава государства заметил, что на предприятиях ОПК работают разные люди, в том числе представители старшего поколения, которые находятся в группе риска.

"Обратите, пожалуйста, на это внимание. Обратите внимание и на соблюдение всех необходимых мер безопасности, связанных с предотвращением распространения заболевания", - сказал он.

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