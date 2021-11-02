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Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Посол Италии в Российской Федерации Джорджо Стараче считает, что в данный момент крайне важно прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога между РФ и НАТО, об этом он заявил в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант".

"Мне выпала честь быть послом страны, крайне близкой России, в тот час, когда Россия переживает трудности с другими, как мы видели совсем недавно, когда Россия приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО, а также работу структур альянса на своей территории. Полагаю, что в этом контексте чрезвычайно важно - опираясь в том числе на то доверие, которое Италия заработала благодаря своей неизменной взвешенности, - прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога", - сказал Стараче.

По его мнению, диалог между Россией и НАТО способен "принести выгоду всем".

"Это касается масштабных глобальных вызовов - здравоохранения, борьбы с изменением климата и энергетического перехода, - а также тех действий, которые международное сообщество обязано предпринять в кризисных регионах, например в Ливии и Афганистане", - уточнил посол Италии.

Он подчеркнул, что "невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов по этим вопросам без сотрудничества с Москвой".

Стараче также выразил надежду на перезапуск отношений России и Евросоюза.

"Несмотря на политические проблемы, которые сохраняются в отношениях между западным миром и Россией, невозможно, чтобы ваша страна не нашла способа перезапустить этот диалог. Слишком сильны связи между нами, невозможно перечеркнуть всю нашу совместную историю. Вот почему я уверен, что в долгосрочной перспективе ситуация хуже не станет, а эти проблемы попросту закончатся и о них будут вспоминать, как о сложном, но конечном периоде наших уже многовековых отношений", - резюмировал дипломат в беседе с изданием.

Ранее Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на решение сократить размер миссии РФ в альянсе и лишить аккредитации восьми российских дипломатов.

Италия Джорджо Стараче НАТО Россия

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