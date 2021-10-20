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Столтенберг назвал нынешние отношения НАТО с РФ наихудшими со времен "холодной войны"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Отношения между Россией и НАТО сейчас самые плохие со времен "холодной войны", и виновата в этом Москва, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Отношения между нами сейчас находятся в самом плохом состоянии со времен "холодной войны". И такая ситуация сложилась из-за поведения России", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

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"Россия захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы, вела себя агрессивно в отношении членов НАТО", - утверждал генсек.

"Однако на каком-то этапе Россия должна будет понять, что мир станет более безопасным, если мы наладим содержательный диалог", - добавил он.

Генсек НАТО заявил о готовности к контактам с РФ в любое время. "Предложение о проведении встречи с Россией, как только она этого захочет, остается в силе", - сказал Столтенберг, добавив, что у альянса, помимо Совета Россия-НАТО, есть другие каналы связи с Россией, в том числе, военные.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО, а также военной миссии связи альянса и его информационного бюро в Москве. Обращаться к руководству России по экстренным вопросам он рекомендовал через посла России в Бельгии.

Так Москва ответила на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постпредства России при НАТО и на сокращение численности этой миссии до десяти человек. Генсек НАТО объяснил, что аккредитации лишатся сотрудники разведки, которые работали в Брюсселе под прикрытием.

НАТО Россия Йенс Столтенберг

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