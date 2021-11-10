Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Toyota и Nissan отметили задержки таможней деталей для заводов в Петербурге

Автоконцерны жалуются, что компоненты стали задерживать ради дополнительной проверки на радионуклиды

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Японские автоконцерны Toyota и Nissan стали отмечать проблемы с поставками японских комплектующих на свои заводы в Петербурге, пишет "Коммерсант".

Газета объясняет это усилением таможенного контроля за товарами из Японии на основании письма Роспотребнадзора от 30 сентября к ФТС, поводом для требования в письме названо "превышение максимальных уровней активности радионуклидов". Источники издания объяснили, что теперь все японские товары на таможне должны проходить санитарно-карантинный контроль (СКК) с участием инспекторов Роспотребнадзора, на отдельных таможенных пунктах СКК проходит медленно, там скапливаются контейнеры и это может задержать поставки.

В Toyota и Nissan подтвердили "Коммерсанту", что на таможне задерживаются выпущенные в японии компоненты для их заводов в Петербурге. В Toyota добавили, что это риски для бесперебойного производства автомобилей и что компания уже пожаловалась российским чиновникам. В Nissan сообщили, что направили официальные письма в Балтийскую таможню и Роспотребнадзор и попросили организовать эффективную процедуру проверки. Если чиновники быстро не отреагируют, в Nissan опасаются остановки производства на неопределенный срок и убытков.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сказали, что получили информацию о задержках от петербургских заводов японских автопроизводителями и начали обсуждать проблему с уполномоченными органами.

В Минпромторге согласны, что "увеличение времени таможенного оформления может негативно сказаться на производственных процессах".

Представитель FM Logistic сказал, что эта логистическая компания 1 ноября получила запрос таможенного органа на предоставление документов (коносамента) с отметкой о прохождении СКК на товары, произведенные в Японии, по одному из своих клиентов. В FM Logistic знают от партнеров, что действительно заблокировано много поставок из Японии.

В Isuzu, которая работает через порт Владивостока, изданию рассказали, что новые требования в ряде случаев привели к увеличению сроков доставки комплектующих на завод в Ульяновске, но это "не вызвало серьезных перебоев и остановок в работе производства". В японской Hitachi сказали, что поставки немного задерживаются, "но больше из-за общей загруженности портов" из-за приближения Нового года.

В Роспотребнадзоре "Коммерсанту" сообщили, что ведут радиационный контроль грузов, поступающих из Японии, после аварии на АЭС "Фукусима-1", при этом с 2018 года там не фиксировали новых всплесков радиации. В ведомстве добавили, Что не получали жалоб на задержку грузов. На Санкт-Петербургской и Выборгской таможнях изданию сообщили, что все товары оформляются, очередей и авралов не наблюдается.

Таможенные операции в отношении продукции, подлежащей СКК (в соответствии с письмом Роспотребнадзора), проходят штатно, сказал "Коммерсанту" первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Он не счел критичными ни эти, ни другие меры, вводимые в рамках иных видов госконтроля.

"Определяющим фактором является наблюдаемый в настоящий момент разворот цепочек поставок товаров с традиционных южных морских направлений в порты Дальнего Востока для дальнейшей поставки в Европу железнодорожным транспортом. Имеющиеся на сегодня серьезные инфраструктурные ограничения, критическая загруженность мощностей по переработке и складированию грузов в морских портах - вот что в существенно большей степени препятствует дальнейшему наращиванию поставок", - сказал он.

Петербург Япония ФТС Роспотребнадзор Toyota Nissan Руслан Давыдов

Новости по теме

Новости

"Газпром" заказал на среду максимальный по договору объем украинского транзита

Минфин предложил доверять аудит отчетности "стратегов" иностранцам с согласия ФСБ

ФАС разрешит МГТС повысить тарифы для населения на 5,1%

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Греф сообщил об активном поиске покупателя на украинскую "дочку" Сбербанка

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Аэрофлот" выступил против требования о QR-коде при покупке авиабилета

ЕК ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе

"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });