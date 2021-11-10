Toyota и Nissan отметили задержки таможней деталей для заводов в Петербурге

Автоконцерны жалуются, что компоненты стали задерживать ради дополнительной проверки на радионуклиды

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Японские автоконцерны Toyota и Nissan стали отмечать проблемы с поставками японских комплектующих на свои заводы в Петербурге, пишет "Коммерсант".

Газета объясняет это усилением таможенного контроля за товарами из Японии на основании письма Роспотребнадзора от 30 сентября к ФТС, поводом для требования в письме названо "превышение максимальных уровней активности радионуклидов". Источники издания объяснили, что теперь все японские товары на таможне должны проходить санитарно-карантинный контроль (СКК) с участием инспекторов Роспотребнадзора, на отдельных таможенных пунктах СКК проходит медленно, там скапливаются контейнеры и это может задержать поставки.

В Toyota и Nissan подтвердили "Коммерсанту", что на таможне задерживаются выпущенные в японии компоненты для их заводов в Петербурге. В Toyota добавили, что это риски для бесперебойного производства автомобилей и что компания уже пожаловалась российским чиновникам. В Nissan сообщили, что направили официальные письма в Балтийскую таможню и Роспотребнадзор и попросили организовать эффективную процедуру проверки. Если чиновники быстро не отреагируют, в Nissan опасаются остановки производства на неопределенный срок и убытков.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сказали, что получили информацию о задержках от петербургских заводов японских автопроизводителями и начали обсуждать проблему с уполномоченными органами.

В Минпромторге согласны, что "увеличение времени таможенного оформления может негативно сказаться на производственных процессах".

Представитель FM Logistic сказал, что эта логистическая компания 1 ноября получила запрос таможенного органа на предоставление документов (коносамента) с отметкой о прохождении СКК на товары, произведенные в Японии, по одному из своих клиентов. В FM Logistic знают от партнеров, что действительно заблокировано много поставок из Японии.

В Isuzu, которая работает через порт Владивостока, изданию рассказали, что новые требования в ряде случаев привели к увеличению сроков доставки комплектующих на завод в Ульяновске, но это "не вызвало серьезных перебоев и остановок в работе производства". В японской Hitachi сказали, что поставки немного задерживаются, "но больше из-за общей загруженности портов" из-за приближения Нового года.

В Роспотребнадзоре "Коммерсанту" сообщили, что ведут радиационный контроль грузов, поступающих из Японии, после аварии на АЭС "Фукусима-1", при этом с 2018 года там не фиксировали новых всплесков радиации. В ведомстве добавили, Что не получали жалоб на задержку грузов. На Санкт-Петербургской и Выборгской таможнях изданию сообщили, что все товары оформляются, очередей и авралов не наблюдается.

Таможенные операции в отношении продукции, подлежащей СКК (в соответствии с письмом Роспотребнадзора), проходят штатно, сказал "Коммерсанту" первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Он не счел критичными ни эти, ни другие меры, вводимые в рамках иных видов госконтроля.

"Определяющим фактором является наблюдаемый в настоящий момент разворот цепочек поставок товаров с традиционных южных морских направлений в порты Дальнего Востока для дальнейшей поставки в Европу железнодорожным транспортом. Имеющиеся на сегодня серьезные инфраструктурные ограничения, критическая загруженность мощностей по переработке и складированию грузов в морских портах - вот что в существенно большей степени препятствует дальнейшему наращиванию поставок", - сказал он.