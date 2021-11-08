Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Источником аммиака в водопроводе челябинского Троицка назван мясокомбинат

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В водопровод города Троицка аммиак попал с полей, на которых были свалены отходы мясоперерабатывающего предприятия Ромкор, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он напомнил, что 1 ноября в Троицке на несколько часов отключали водоснабжение, поскольку вода в водопроводе помутнела и в ней нашли многократное превышение допустимого содержания аммиака.

По словам губернатора, комбинат "Ромкор" сбрасывал отходы на ближайших полях, оттуда они стекали в реку Санарка, а из нее в реку Уй, которая является источником питьевой воды для Троицка. К таким выводам пришли экологи.

"Выводы экологов полностью подтвердили то, о чем говорили местные жители (...) Возбуждено административное дело. Виновнику придется заплатить серьезный штраф. Поля нужно будет рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы. Мы за этим проследим (...) Всем пора привыкнуть: любое производство должно работать с соблюдением экологических правил. Работайте, но убирайте за собой", - отметил губернатор.

Размер ущерба почвам рассчитают в Росприроднадзоре и Россельхознадзоре, добавил он.

Министр экологии региона Сергей Лихачев уточнил, что несанкционированный сток нашли в одном из карьеров на реке Санарка.

"Однако он не являлся основным источником загрязнения. На полях сельхозназначения вблизи предприятия "Ромкор" был установлен факт попадания отходов в реку Санарка по логу, ведущему в сторону предприятия. На данный момент сток в реку ликвидирован, показатели пришли в норму и не превышают предельно допустимых концентраций. Угроза гражданам исключена полностью", - отметил министр.

Троицк Челябинская область Уй Санарка Ромкор Алексей Текслер Сергей Лихачев

Новости по теме

Новости

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
Пандемия коронавируса

Глава Минприроды РФ заразился коронавирусом

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации
Пандемия коронавируса

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Адвокат сообщил, что РФ и США приостановили переговоры о возвращении Уилана

Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" срок действия сертификатов о вакцинации сократился вдвое

На "Госуслугах" срок действия сертификатов о вакцинации сократился вдвое
Пандемия коронавируса

В ДФО перестали действовать сертификаты о ковид-прививке на "Госуслугах"

Пандемия коронавируса

Более 20% коечного фонда в Приморье перепрофилировали под пациентов с COVID-19

Более 20% коечного фонда в Приморье перепрофилировали под пациентов с COVID-19

Что произошло за день: воскресенье, 7 ноября

Ребенок, забравшийся на вагон поезда в Саратовской области, погиб от удара током

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });