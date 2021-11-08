Источником аммиака в водопроводе челябинского Троицка назван мясокомбинат

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В водопровод города Троицка аммиак попал с полей, на которых были свалены отходы мясоперерабатывающего предприятия Ромкор, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он напомнил, что 1 ноября в Троицке на несколько часов отключали водоснабжение, поскольку вода в водопроводе помутнела и в ней нашли многократное превышение допустимого содержания аммиака.

По словам губернатора, комбинат "Ромкор" сбрасывал отходы на ближайших полях, оттуда они стекали в реку Санарка, а из нее в реку Уй, которая является источником питьевой воды для Троицка. К таким выводам пришли экологи.

"Выводы экологов полностью подтвердили то, о чем говорили местные жители (...) Возбуждено административное дело. Виновнику придется заплатить серьезный штраф. Поля нужно будет рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы. Мы за этим проследим (...) Всем пора привыкнуть: любое производство должно работать с соблюдением экологических правил. Работайте, но убирайте за собой", - отметил губернатор.

Размер ущерба почвам рассчитают в Росприроднадзоре и Россельхознадзоре, добавил он.

Министр экологии региона Сергей Лихачев уточнил, что несанкционированный сток нашли в одном из карьеров на реке Санарка.

"Однако он не являлся основным источником загрязнения. На полях сельхозназначения вблизи предприятия "Ромкор" был установлен факт попадания отходов в реку Санарка по логу, ведущему в сторону предприятия. На данный момент сток в реку ликвидирован, показатели пришли в норму и не превышают предельно допустимых концентраций. Угроза гражданам исключена полностью", - отметил министр.