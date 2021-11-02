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Верховный суд РФ отказался принимать иск "детей ГУЛАГа" к Госдуме

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отказал в принятии иска детей жертв сталинских репрессий, просивших признать незаконным бездействие Госдумы в связи с решением Конституционного суда, который подтвердил их право на получение жилья в городах, откуда были выселены их семьи.

"В принятии заявления отказано на основании положений ч. 2 ст. 79 ФКЗ от 21 июля 2021 года N1-ФКЗ "О Конституционном суде РФ". Согласно данной норме, решение КС действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. ВС не вправе вмешиваться в деятельность КС, это запрещено законом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВС РФ во вторник.

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"Процедура внесения законопроектов и их рассмотрение Госдумой являются стадиями законотворчества. Исходя из конституционного принципа разделения властей, вопросы о принятии федеральных законов, внесении в них изменений и дополнений относятся к исключительной компетенции органов законодательной власти, и суды, в том числе Верховный суд, не вправе возлагать на них обязанность по осуществлению нормативно-правового регулирования", - добавили в ВС.

Как сообщалось, 27 октября дети жертв советских политических репрессий - 23 человека - подали в Верховный суд коллективный административный иск к Госдуме. Истцов представляет международный "Мемориал" (признан в РФ иноагентом).

Истцы считают незаконным бездействие парламента, не исполняющего постановление КС, подтвердившего их право на получение жилья в городах, из которых были выселены их семьи. Соответствующее решение КС было принято в декабре 2019 года и получило в СМИ известность как постановление КС о "детях ГУЛАГа".

ВС РФ ГУЛАГ КС РФ

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