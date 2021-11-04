Двоим петербуржцам назначили обязательные работы за пикеты у Конституционного суда

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двоих местных жителей, вставших в пикеты в День народного единства, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

В отношении них составлены протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Согласно материалам, 4 ноября с 14:20 до 14:32 у входа в Конституционный суд РФ мужчины провели пикеты в поддержку политзаключённых и иноагентов.