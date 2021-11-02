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В Свердловской области детям запретят входить в ТЦ без родителей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Детей без сопровождения взрослых не будут пускать в торговые центры Свердловской области, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Он напомнил, что очень часто дети, зараженные коронавирусом, болеют бессимптомно.

"Они могут быть разносчиками инфекции. Поэтому без сопровождения взрослых, которые должны иметь QR-код, и они за своими детьми, я надеюсь, будут смотреть и каким-то образом ограничивать их перемещение, вход в торгово-развлекательные центры будет буквально в ближайшие дни прекращен", - пояснил заместитель губернатора.

По словам Крекова, дополнения к действующему указу властей выйдут "в ближайшее время". Ряд мер позволят усилить систему безопасности в сложившейся ситуации, добавил он.

Система QR-кодов начала работу в регионе с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов был заменен обязательным с 30 октября этого года.

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область коронавирус

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