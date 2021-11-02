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Привитых первым компонентом вакцины не будут пускать в свердловские ТЦ с начала декабря

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Свердловской области сократят период, когда привитые первым компонентом вакцины от COVID-19 могут посещать "зоны, свободные от коронавируса", сообщил замгубернатора региона Павел Креков.

"Мы прежде оговаривали норму, согласно которой люди, начавшие вакцинацию, имеющие документ, подтверждающий, что человек ввел хотя бы первый компонент вакцины, могут посещать зоны, свободные от ковида, до 15 декабря. Для ускорения процесса вакцинации, в том числе вторым компонентом, мы сдвигаем этот срок на начало декабря", - сказал Креков журналистам во вторник.

Так, по его словам, с начала декабря посещать развлекательные, торговые центры, зоны, свободные от коронавируса, смогут только те, кто полностью прошел вакцинацию, подтверждая это QR-кодом или медицинским документом установленного образца.

Креков также сообщил, что в ТЦ Свердловской области перестанут пускать детей без сопровождения взрослых.

Система QR-кодов начала работу на территории региона с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область Коронавирус Павел Креков

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