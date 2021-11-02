В Омской области не будут приостанавливать работу общепита и ТЦ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Оперштаб по противодействию распространению COVID-19 в Омской области не поддержал предложение Роспотребнадзора о приостановке деятельности ряда отраслей на время выходных дней, введенных в связи с ухудшающейся эпидситуацией в регионе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Было рассмотрено предложение главы Омского отделения Роспотребнадзора Александра Криги о введении полного запрета на работу ряда отраслей на территории Омской области. По итогам обсуждения предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса принято решение не ограничивать работу", - говорится в сообщении.

Однако при этом с 4 ноября в регионе расширяется перечень сфер, для доступа в которые будут необходимы QR-коды. Это организации общественного питания (за исключением работы на вынос), торговые и торгово-развлекательные центры (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), а также парикмахерские.

Как сообщалось, накануне правительству области было направлено письмо за подписью главного санитарного врача региона Александра Криги, в котором предлагалось по 7 ноября включительно приостановить работу организаций общепита, ТЦ и ТРЦ, а также учреждений допобразования, спортивных секций и детских спортшкол.

Уже введенные меры

Ранее оперативный штаб ввел в регионе запрет на оказание с 30 октября по 7 ноября услуг общественного питания в ночное время, а также на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу детских игровых комнат.

Кроме этого, для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы с 30 октября была ведена система QR-кодов. Ввести QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания, а также общественном транспорте ранее планировалось с 20 ноября.

По данным пресс-службы регионального Минздрава на вторник, за последние сутки в Омской области был установлен очередной максимум по числу заболевших COVID-19 - 536, при этом 132 пациентов пришлось госпитализировать. Сутками ранее было выявлено всего на двух инфицированных меньше.

Всего согласно данным федерального ресурса стопкоронавирус.рф с начала пандемии в регионе зарегистрировано 98 199 случаев заражения коронавирусом, 2 485 человек скончались.