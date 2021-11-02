Нижегородские ТЦ попросили отменить QR-коды для посетителей после 7 ноября

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Представители торговых центров и коммерческой недвижимости Нижегородской области направили обращение к губернатору региона с просьбами о завершении периода нерабочих дней после 7 ноября и отмене системы QR-кодов для посетителей. Текст письма есть в распоряжении "Интерфакса".

Авторы обращения отмечают, что с 25 октября приостановилась деятельность большинства арендаторов торговых центров.

Кроме того, администрации ТЦ столкнулись с "небывалой волной негатива от посетителей", также участились случаи конфликтов с охраной и продавцами работающих магазинов. "Нас обвиняют в нарушении прав и свобод граждан, предусмотренных законодательством РФ, призывают бойкотировать торговые центры, оставляют отрицательное отзывы про магазины", - говорится в обращении.

По данным представителей торговых центров, их посещаемость сократились на 70-80%.

"Даже незначительное увеличение периода нерабочих дней влечет катастрофические для отрасли последствия: съезды арендаторов, пустующие площади в торговых центрах, а главное - сокращение числа рабочих мест, снижение заработной платы и налогооблагаемой базы", - говорится в тексте обращения.

Владельцы 24 объектов коммерческой недвижимости просят главу региона не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября и рассмотреть вопрос "скорейшей отмены требований о контроле QR-кодов для посетителей торговых центров".

Ранее сообщалось, что ассоциация владельцев кинотеатров в Нижегородской области направила обращение к властям региона с просьбой ослабить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В письме, в частности, содержались аналогичные требования по отмене QR-кодов для зрителей.

Период нерабочих дней в Нижегородской области начался с 25 октября и продлится до 7 ноября. Как сообщал губернатор региона Глеб Никитин в синстаграме, "после этого доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев, при этом ПЦР-тесты приниматься не будут".