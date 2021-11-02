В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом

Карантинный центр в Коммунарке Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Еще 39 008 случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в России за сутки, это на 1 394 ниже значений, которые были накануне. сообщает оперштаб.

Однако установлен новый антирекорд по числу скончавшихся - за сутки умерли 1 178 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 98, в Санкт-Петербурге - 83, в Московской области - 49.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 240 871.

Новые эпизоды заражения фиксировались во всех 85 регионах страны. Москва по-прежнему является субъектом с наибольшими показателями прироста, хотя и в столице количество новых выявлений немного снизилось по сравнению с цифрами накануне (5 736 случаев во вторник против 7103 в понедельник). В Петербурге за сутки выявили 3 066 новых заражений, в Московской области - 2 893.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 593 200 случаев коронавирусной инфекции.

Поправились и выписаны 7,41 млн пациентов, в том числе 30 905 за последние сутки.