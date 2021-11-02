В аэропорту Нижнего Новгорода остаются около 1,5 тыс. пассажиров, летевших в Москву

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В аэропорту Нижнего Новгорода "Стригино" на вечер вторника находятся порядка полутора тысяч пассажиров авиарейсов, которые летели в Москву, но вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за тумана в столице.

Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире "Вести 24". По его словам, в течение вторника в нижегородский аэропорт прибыло 46 бортов, в том числе около 35 - летевшие в Москву самолеты, которые ушли на запасные аэродромы.

"При том, что аэропорт на прием такого количества бортов не рассчитан", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что "до представителей авиакомпаний возможности высадки (пассажиров из самолетов - ИФ) доводились, но они сами принимали решение - высаживать, заправляться или ждать".

В свою очередь, нижегородский аэропорт, сообщил губернатор, "постоянно информировал представителей авиакомпаний о своих возможностях, в том числе возможностях высадки пассажиров, количестве трапов". Всего, по словам Никитина, было 27 трапов.

Губернатор отметил, что вопросами размещения и питания должны были заниматься авиакомпании, "но мы не смогли остаться в стороне".

По его словам, сейчас пассажиры обеспечены горячим питанием и напитками. На месте дежурит специалисты медицины катастроф, на случай, если кому-то из пассажиров станет плохо. Власти Нижегородской области и Нижнего Новгорода создали оперативный штаб.

По словам Никитина, авиакомпании принимают решение отбывать по месту назначения, но ситуация меняется. Сколько останется. Мы сможем сказать позже"

"Сколько бортов покинут город, мы сможем сказать несколько позднее", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в общей сложности с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

"В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия", - сообщал "Интерфаксу" представитель аэропорта.

В частности, организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием.

СКР, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по данному факту.

Ситуация в аэропорту Нижнего Новгорода на контроле у Росавиации

В свою очередь в пресс-службе Росавиации сообщили, что ситуация в аэропорту Нижнего Новгорода, где скопились десятки самолетов, находится на контроле ведомства.

По данным на 19:30 по московскому времени три лайнера вылетели в пункт назначения - Москву.

"Ведется работа по организации вылетов других воздушных судов. Для организации работы с пассажирами перенаправленных рейсов в аэропорту создан координационный штаб", - сообщили в Росавиации.

"Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения", - заявили в ведомстве.

По словам осведомленного источника "Интерфакса", очередь из самолетов в "Стригино" возникла из-за того, что количество принятых им во вторник лайнеров "в десятки раз превышает нормативную пропускную способность аэропорта".

"Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания - это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества воздушных судов, и сейчас они обслуживаются в порядке очереди", - сказал источник.