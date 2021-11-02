Из Нижнего Новгорода вылетели 17 рейсов, перенаправленных из-за тумана в Москве

РЖД готовы назначить дополнительные поезда "Нижний Новгород-Москва" по запросу аэропорта "Чкалов"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Более половины из 33 приземлившихся в нижегородском аэропорту из-за непогоды в Москве самолетов вылетели в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода.

"В настоящее время 17 рейсов, из числа приземлившихся на запасной аэродром, отправлены в пункт назначения. Еще 10 рейсов готовятся к вылету в течение ближайших трех часов", - сообщили в аэропорту.

Пресс-служба добавляет, что все службы аэропорта "максимально мобилизованы", к работе по обслуживанию рейсов привлечены все отдыхавшие в этот день смены.

"Службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения", - добавляет пресс-служба.

Также Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") готова назначить дополнительные скоростные поезда "Ласточка" сообщением Нижний Новгород - Москва для доставки пассажиров авиарейсов, которые из-за тумана в столице вынуждены были приземлится в нижегородском аэропорту (запасной для московского авиаузла - ИФ). Пресс-служба ГЖД сообщила, что решение о возможности выделения дополнительных скоростных поездов было принято руководством дороги совместно с министерством транспорта и автодорог Нижегородской области.

"Дополнительные поезда будут назначены при необходимости по запросу международного аэропорта "Чкалов", - отмечает пресс-служба дороги.

Также ГЖД напоминает о возможности использования графиковых поездов, следующих в Москву из Нижнего Новгорода.

Ранее со ссылкой на губернатора Нижегородской области сообщалось, что в аэропорту Нижнего Новгорода на вечер вторника находились порядка полутора тысяч пассажиров авиарейсов, которые летели в Москву, но вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за тумана в столице.

Нижегородский аэропорт сообщал, что в общей сложности с полуночи аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В частности, организован прием воздушных судов, следовавших в столицу из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию - это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня. Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием.