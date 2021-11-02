Ждущих вылета в Москву пассажиров разместят в отелях Нижнего Новгорода

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нижегородские власти окажут помощь пассажирам самолетов, следовавших в Москву и севших в Нижнем Новгороде из-за тумана в столице, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуем размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также совместно с Минтрансом для пассажиров организуем трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития туризма Сергея Яковлева.

Заселение будет осуществляться по авиабилетам.

Как сообщает департамент туризма Нижегородской области, для размещения пассажиров выбраны ближайшие к аэропорту объекты - гостиницы "Волна" и "Русский капитал", где для людей организуют горячее питание.В общей сложности с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

По состоянию на 13:00 мск, аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов, и самолеты начали отправляться в пункт назначения.