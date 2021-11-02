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Ждущих вылета в Москву пассажиров разместят в отелях Нижнего Новгорода

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нижегородские власти окажут помощь пассажирам самолетов, следовавших в Москву и севших в Нижнем Новгороде из-за тумана в столице, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуем размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также совместно с Минтрансом для пассажиров организуем трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития туризма Сергея Яковлева.

Заселение будет осуществляться по авиабилетам.

В РоссииСамолеты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, начали вылетать в столицуЧитать подробнее

Как сообщает департамент туризма Нижегородской области, для размещения пассажиров выбраны ближайшие к аэропорту объекты - гостиницы "Волна" и "Русский капитал", где для людей организуют горячее питание.В общей сложности с полуночи нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву.

С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

По состоянию на 13:00 мск, аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов, и самолеты начали отправляться в пункт назначения.

В аэропорту Нижнего Новгорода приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия. Об этом сообщал "Интерфаксу" представитель аэропорта.

В частности, организован прием воздушных судов, следовавших в Москву из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана, Антальи и других городов.

Туман накрыл Москву

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Нижний Новгород Москва

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