Гинцбург объяснил принцип работы теста на наличие вакцинации от COVID-19

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург обнародовал принцип работы теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался от COVID-19, сообщает в среду газета "Известия".

"В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19", - говорится в публикации.

Как пояснил Гинцбург в беседе с изданием, аденовирус Ad26 (адено 26-й) используется в вакцине "Спутник V" как "транспорт" для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса.

"Первый компонент "Спутника V" сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат (о вакцинации от COVID-19 - ИФ)", - уточнил руководитель НИЦ им. Гамалеи.

По словам Гинцбурга, в его центре уже около месяца проводят подобный анализ. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения. Пока проверено около 50-60 человек, но работа продолжается, пишут "Известия".