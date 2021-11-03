Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: среда, 3 ноября

Победа "Ювентуса" в Лиге чемпионов, задержание организатора "Русского марша" Никиты Зайцева, перевод журналиста Сафронова в карцер СИЗО "Лефортово"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Гинцбург объяснил принцип работы теста на наличие вакцинации от коронавируса. Тест выявляет наличие в крови человека антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Как пояснил Гинцбург, аденовирус Ad26 используется в вакцине "Спутник V" как "транспорт" для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2.

- Обвиняемый в госизмене Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово". "На встрече с членами ОНК Сафронов сообщил, что был помещён на трое суток в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене", сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

- Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26. По словам американского президента, у Китая и России есть "серьезная климатическая проблема", поэтому их отсутствие на саммите в Глазго он назвал "большой ошибкой".

- В Молдавии заявили о возможности реструктуризации долга перед "Газпромом" после аудита. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что долг "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" будет погашен или реструктуризирован после проведения аудита. При этом он исключил возможность перевода задолженности в государственный долг Молдавии.

- Из Нижнего Новгорода вылетело большинство рейсов, перенаправленных из-за тумана в Москве. "По информации оперативного штаба, по состоянию на 06:00 отправлено 34 борта, осталось 6 бортов. Все оставшиеся борта будут отправлены до 11:00", - сообщили в пресс-службе губернатора региона в среду.

- Организатор "Русского марша" Зайцев в Москве сообщил о своем задержании за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Он пробудет в ОВД "Новогиреево" до суда.

- "Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов. Встреча в Турине завершилась с результатом 2:4.

Новости по теме

Новости

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата
Пандемия коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

Израиль нанес ракетный удар по пригороду сирийской столицы

Пандемия коронавируса

Вакцинацию детей от пяти до 11 лет окончательно одобрили в США

Вакцинацию детей от пяти до 11 лет окончательно одобрили в США

Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

Украинский генерал заявил о планах контрнаступательной операции в Донбассе

Что произошло за день: вторник, 2 ноября

Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины подал в отставку

Более 100 повстанцев-хуситов погибли в Йемене из-за ударов международной коалиции

Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ

Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });