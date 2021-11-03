Что случилось этой ночью: среда, 3 ноября

Победа "Ювентуса" в Лиге чемпионов, задержание организатора "Русского марша" Никиты Зайцева, перевод журналиста Сафронова в карцер СИЗО "Лефортово"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Гинцбург объяснил принцип работы теста на наличие вакцинации от коронавируса. Тест выявляет наличие в крови человека антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Как пояснил Гинцбург, аденовирус Ad26 используется в вакцине "Спутник V" как "транспорт" для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2.

- Обвиняемый в госизмене Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово". "На встрече с членами ОНК Сафронов сообщил, что был помещён на трое суток в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене", сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

- Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26. По словам американского президента, у Китая и России есть "серьезная климатическая проблема", поэтому их отсутствие на саммите в Глазго он назвал "большой ошибкой".

- В Молдавии заявили о возможности реструктуризации долга перед "Газпромом" после аудита. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что долг "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" будет погашен или реструктуризирован после проведения аудита. При этом он исключил возможность перевода задолженности в государственный долг Молдавии.

- Из Нижнего Новгорода вылетело большинство рейсов, перенаправленных из-за тумана в Москве. "По информации оперативного штаба, по состоянию на 06:00 отправлено 34 борта, осталось 6 бортов. Все оставшиеся борта будут отправлены до 11:00", - сообщили в пресс-службе губернатора региона в среду.

- Организатор "Русского марша" Зайцев в Москве сообщил о своем задержании за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Он пробудет в ОВД "Новогиреево" до суда.

- "Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов. Встреча в Турине завершилась с результатом 2:4.