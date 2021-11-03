Житель Приамурья осужден за изготовление взрывного устройства

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Зейский районный суд признал жителя Амурской области виновным в изготовлении взрывного устройства и угрозе использовать его в доме, где находились дети.

Региональное УМВД сообщает, что в августе текущего года нетрезвый мужчина 1968 года рождения угрожал взорвать дом родственников в городе Зея. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили подозрительное устройство и эвакуировали из дома девять человек, в том числе шестерых детей.

"Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Амурской области определил, что изъятый предмет является пригодным для производства взрыва. (...) В ходе расследования установлено, что в марте 2020 года мужчина изготовил взрывное устройство по месту жительства в поселке Серышево, а затем привез с собой в Зею", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка взрывного устройства) и части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства). Он осужден на 3 года 8 месяцев колонии общего режима.