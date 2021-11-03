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Экс-глава Зеи в Приамурье не смог опротестовать в суде свою отставку

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд оставил в силе решение об отстранении от должности бывшего главы города Зея Амурской области Сергея Гибадуллина, сообщает в среду пресс-служба Амурского областного суда.

"В апелляционной жалобе ответчик (...) указал, что судом неправильно применены нормы материального права, устанавливающие основания удаления главы муниципального образования в отставку, нарушены процессуальные нормы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в жалобе Гибадуллин указал на необоснованность обстоятельств, по которым судебное решение было принято к немедленному исполнению.

Судебная коллегия пришла к выводу, что конфликт интересов, предусмотренный статьей 11 ФЗ "О противодействии коррупции", подтверждается материалами дела. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Как сообщалось, бывший глава Зеи предоставил земельный участок в безвозмездное пользование своей супруге, возник конфликт интересов. По оценке прокуратуры, он должен был исключить свое участие в этой процедуре. Надзорный орган сообщил о нарушении закона председателю Зейского городского Совета народных депутатов. Депутаты дважды рассматривали инициативу об отстранении главы от должности, однако решение принято не было. В итоге, в июле Гибадуллин был досрочно отстранен от должности по решению Зейского районного суда.

Амурская область Зея Сергей Гибадуллин

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