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В Кремле занялись обращением "Новой газеты" по "архиву Пандоры"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле рассматривают обращение "Новой газеты" по поводу так называемого архива Пандоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время обращение рассматривается.

В ходе расследования Pandora Papers около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, в октябре опубликовали собранную информацию. В расследовании сообщается о том, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях. В частности, в расследовании фигурируют лица, которые, по утверждению авторов материалов, входят в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Кремле уже заявляли, что не увидели сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина" в опубликованном "архиве Пандоры" и назвали содержащиеся там сведения набором голословных утверждений, которые не могут быть основанием для проверок.

Дмитрий Песков Новая газета архив Пандоры Pandora Papers

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