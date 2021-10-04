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Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"

Кремль не увидел в "архиве Пандоры" сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не увидели сведений о "богатствах ближайшего окружения Путина" в опубликованном "архиве Пандоры" и назвали содержащиеся там данные набором голословных утверждений, которые не могут быть основанием для проверок.

Журналисты в понедельник попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать сведения из "архива Пандоры", которые "разоблачают скрытые богатства ближайшего окружения Путина".

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"Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде бы, будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - сказал Песков.

По его словам, "пока непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего, вызывающего вопросы", поэтому "непонятно, как можно этой информации доверять".

У Пескова уточнили, нуждается ли эта информация в проверке.

"Сначала должно что-то появиться, понимаете? Пока просто речь идёт о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок", - сказал Песков.

Сначала, по его словам, "должна быть какая-то серьезная публикация".

"Здесь просто идёт набор таких достаточно голословных утверждений. Их очень много, и часто этим злоупотребляют. Часто идёт подмена одной информации другой. Передёргивание информации. Поэтому это не может и не должно быть основанием для каких-то проверок. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, на что-то конкретное ссылаются, тогда ознакомимся с интересом. Пока не видим повода", - сказал Песков.

Единственное, что бросается в глаза, отметил пресс-секретарь, "это демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной". "Это, конечно, США. Это совсем не коррелируется с декларациями о намерении борьбы с коррупцией, уходами от налогов, отмыванием средств. Но реальность такова. Мы видим, что все-таки для всего мира главная налоговая лакуна - это США", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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