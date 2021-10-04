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Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон
Король Иордании Абдалла II
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II отрицает, что покупка им элитного жилья за рубежом была незаконной, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Вопреки тому, что утверждается в этих материалах (в расследовании Pandora Papers - ИФ), информация об этой собственности не разглашается из соображений безопасности и конфиденциальности, а не из соображений секретности или попытки что-то скрыть", - говорится в заявлении королевского двора.

Согласно расследованию, которое получило название Pandora Papers, советники короля помогли ему через офшорные компании приобрести 14 домов в США и Великобритании стоимостью более $106 млн. По словам короля Абдаллы II, во время его покупок государственные средства не использовались, и наибольшая часть приобретенной им недвижимости была нужна для проведения официальных мероприятий.

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Другие мировые лидеры и политики тоже отреагировали на досье, многие из них отмечают, что не нарушали закон.

Так, например, премьер Чехии Андрей Бабиш в свою защиту сказал, что "не сделал ничего незаконного", и добавил, что информация об офшорах появилась в преддверии выборов в стране, запланированных на эту неделю. В расследовании указывают, что Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.

"Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы в Чехии", - отметил он.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который также упомянут в досье, указал, что обвинения в том, что он якобы уклоняется от уплаты налогов, являются "полностью ложными". Как утверждается в расследовании, Блэр вместе с супругой в 2017 году через офшоры приобрели офисное здание за $8,8 млн.

"Они всегда платили налоги полностью и никогда не использовали какие-либо офшорные схемы уклонения от уплаты налогов", - говорится в заявлении семьи Блэра.

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Со своей стороны премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье заявил, что правительство "проведет расследование в отношении всех своих граждан, упомянутых в "архиве Пандоры". По его словам, "если любое правонарушение будет установлено, ты мы предпримем необходимые действия".

Данных о Хане в расследовании об использовании офшорных схем нет, однако в нем фигурируют люди из его окружения, а также министры.

В ходе расследования Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. В расследовании сообщается о том, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.

Иордания Абдалла II Чехия Андрей Бабиш Великобритания Тони Блэр Пакистан Имран Хан

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