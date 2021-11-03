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Двух ульяновских медиков заподозрили в фиктивной COVID-вакцинации 500 человек

Двух ульяновских медиков заподозрили в фиктивной COVID-вакцинации 500 человек
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Минздрава Ульяновской области выявили медработников, которые подделывали и продавали сертификаты о якобы пройденной вакцинации от коронавируса.

На сайте управления МВД по региону сообщается в среду, что за денежное вознаграждение в размере от 2 до 3 тыс. рублей медработники вносили в официальные документы и государственные базы данные о проведении вакцинации, присваивали QR-коды и номера прививочных сертификатов.

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"На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались. В настоящее время количество фиктивно вакцинируемых составило более 500 человек", - говорится в сообщении.

В больнице прошли обыски, там изъяли амбулаторные карты фиктивно вакцинированных людей и журнал учета вакцины от COVID-19.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и ч.4 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) УК РФ. В качестве подозреваемых допрошены двое медработников и один посредник, отмечает полиция. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям граждан, приобретавшим поддельные сертификаты, и подготовлены документы в министерство здравоохранения Ульяновской области для принятия решения об их аннулировании", - добавляет УМВД.

Ульяновская область коронавирус

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