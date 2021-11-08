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В ДФО перестали действовать сертификаты о ковид-прививке на "Госуслугах"

Минздрав Камчатки заявил, что единственный выход в этой ситуации - ревакцинироваться

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Жители регионов Дальнего Востока начали массово жаловаться, что в их личных кабинетах на портале госуслуг прекратили действие сертификаты о вакцинации от коронавируса, которые должны были действовать год. Региональные чиновники пытаются прояснить ситуацию в федеральных ведомствах.

Минздрав Приморья подтвердил массовое появление подобных жалоб.

"Основанием для тревоги стали изменения в личных кабинетах на портале "Госуслуги". Министерство здравоохранения Приморья информирует о том, что никакие нововведения со стороны Минздрава края не вводились", - заявил представитель ведомства. Он напомнил, что после прививки вакциной "Спутник Лайт" сертификат действителен полгода, после вакцинации остальными российскими препаратами - год.

Любые изменения на портале госуслуг, могут быть инициированы только администрацией электронного сервиса, считают в краевом Минздраве.

Медицинский информационно-аналитический центр Хабаровского края направил официальный запрос в сервис "Госуслуги" по поводу обнуления QR-кода вакцинированных, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

В Амурской области с 8 ноября изменилась работа системы QR-кодов, люди стали жаловаться, что срок их действия сократился, сообщили в Минцифры региона.

"Ситуация нам известна и находится на контроле областного министерства. Работа системы QR-кодов находится в ведении федерального центра, в настоящее время соответствующие запросы направлены в профильные министерства России", - сообщил министр цифрового развития и связи области Денис Земнухов.

В Минздраве Камчатки гражданам с недействующими сертификатами рекомендовали пройти ревакцинацию. Там напомнили, что 8 ноября вступил в силу приказ федерального Минздрава о введении новой формы сертификата о прививке.

"Одновременно с этим федеральный центр начал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после прохождения первой процедуры. Ранее этот срок составлял 12 месяцев. Поэтому QR-коды граждан, которые сделали прививку более 6 месяцев назад, и перестали действовать, - объяснило ведомство. - На месте мы не можем вносить в эту систему никаких изменений. То есть, каким-то образом повлиять на сроки действия сертификата нельзя. Это не наши полномочия. Единственное, что мы можем рекомендовать населению - пройти ревакцинацию".

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Дальний Восток Госуслуги коронавирус Минздрав Камчатка Приморье Амурская область Хабаровский край

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