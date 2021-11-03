Спасатели обнаружили под Иркутском горящий самолет

Источник сообщает о гибели двух человек

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили пропавший с радаров в Иркутской области самолет Ан-12, проводится его тушение и поисково-спасательная операция, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Там уточнили, что на борту находились семь человек (ранее сообщалось о восьми). После крушения самолета произошел разлив топлива на площади 300 квадратных метров.

Источник в авиадиспетчерских службах сообщает, что два пилота погибли при крушении. Еще пять человек, по данным собеседника агентства, выжили и им оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности. Информированный источник заявил, что экипаж сообщил диспетчерам, что не смог совершить посадку с первой попытки, и заявил об "уходе на второй круг из-за, предположительно, позднего решения о посадке". Однако, по предварительным данным, из-за ошибки пилотирования уйти на второй круг не удалось. Собеседник агентства также допустил, что самолету могло не хватить тяги двигателей.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в семи километрах от Иркутска.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, самолет принадлежит авиакомпании "Гродно" (Белоруссия). Представитель компании заявил агентству, что информация уточняется.

В свою очередь директор ОАО "Авиакомпания Гродно" Олег Качалов заявил "Интерфаксу": "Мы пока не знаем точно, что произошло и не комментируем ситуацию".