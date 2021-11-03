Грузовой Ан-12 пропал с радаров под Иркутском

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой Ан-12 пропал с радаров в семи километрах от Иркутска при заходе на посадку, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Связь пропала в районе населенного пункта Пивовариха. "На борту предположительно находятся восемь человек", - сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что воздушное судно следовало из Якутска в Иркутск.

Оперативная группа выехала на место предположительного происшествия с самолетом, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района.

"Пока есть информация, что самолет сел. Ни по жертвам, ни другой пока информации нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, самолет принадлежит авиакомпании "Гродно" (Белоруссия).