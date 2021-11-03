Оба пассажира с разбившегося под Иркутском Ан-12 оказались украинцами

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Второй пассажир на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 также был гражданином Украины, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, оба пассажира из дополнительного списка с фамилиями Чуприненко и Гармоненко были гражданами Украины. Их роль на борту не определена, записаны в дополнительный список как пассажиры", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета Ан-12, погибли.

"Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется", - сказал губернатор журналистам. По его предварительным данным, это граждане России, Белоруссии и Украины.

Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи населенного пункта Пивовариха. На борту находились, по данным Росавиации, семь человек (по данным СКР - шесть).