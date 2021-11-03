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Российские космонавты зимой трижды выйдут в открытый космос

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российские космонавты проведут 19 и 27 января, а также 2 февраля выходы в открытый космос для проведения работ по интеграции модуля "Причал" и европейского манипулятора ERA.

По данным плана 66-й экспедиции МКС, опубликованном в журнале "Русский космос", первый выход российских космонавтов в открытый космос состоится 19 января для прокладки кабелей между узловым модулем "Причал" и "Наукой" с целью их интеграции.

27 января и 2 февраля состоятся выходы космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва или астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиаса Маурэра для работ с европейским манипулятором ERA.

23 сентября в ЕКА сообщили, что специалисты выявили сбои в передаче данных между МКС и новым модулем "Наука", их причины выясняются.

Ранее руководитель летно-космического центра ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что для установки манипулятора ERA потребуется три выхода в открытый космос. Также, по его словам, в ходе последующих трех выходов космонавты с помощью ERA будут устанавливать дополнительное оборудование.

Калери отметил, что настроить манипулятор ERA, который размещен на модуле "Наука", помогут астронавты ЕКА.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука".

В качестве основного манипулятора российского сегмента МКС он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

МКС

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