Представитель ЕКА не исключил возобновление полетов европейских астронавтов на "Союзах"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Европейские астронавты могут вновь начать летать в космос на российских кораблях после заключения соглашения о "перекрестных" полетах между "Роскосмосом" и НАСА, сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Рене Пишель.

"Поскольку договоренности у нас пока именно с НАСА, то для нас всё зависит от того, как НАСА и "Роскосмос" договорились", - сказал он, отвечая на вопрос, возобновятся ли полеты европейцев на "Союзах" после заключения соответствующего соглашения.

В августе 2019 года глава постоянного представительства ЕКА в России Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полеты своих астронавтов на российских "Союзах".

Глава агентства Ян Вернер объяснил это особенностями соглашения между ЕКА и НАСА. Он также сообщил, что агентство проведет переговоры с "Роскосмосом" о заключении прямого двустороннего соглашения о полетах европейских астронавтов на российских космических кораблях.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после встречи с Вернером на авиасалоне МАКС-2019 сообщил о подготовке подобного соглашения.

В июне того года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что достичь прямого соглашения пока не удалось.

29 октября 2021 года руководитель пилотируемой программы НАСА Кэти Людерс сообщила, что "Роскосмос" и НАСА рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полетов на МКС. Ранее руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

В годовом отчете "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с НАСА о "перекрестных" полетах.

В апреле этого года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях. По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне".

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В прошлом году НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с НАСА ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.