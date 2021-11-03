МИД РФ опроверг информацию о концентрации войск у границы с Украиной

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен, в том числе по нам, но на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских СМИ относительно того, что Россия стягивает войска к границе с Украиной", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", - добавила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что город Ельня, в котором, по данным издания Politico, были замечены российские войска, находится "за сотни километров" от украинской границы, далеко от границы с Украиной находится и станция Масловка, о которой шла речь в материале Foreign Policy.

"К нам никто не обращался. Уверена, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто представляет нашу страну", - добавила Захарова.

Американское издание Politico ранее опубликовало спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, утверждая, что Россия концентрирует своих военных у границы с Украиной. Газета The Washington Post также сообщила о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.