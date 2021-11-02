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Politico заявило, что РФ якобы сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые, по ее мнению, подтверждают, что Россия якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

"Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной ", - пишет издание.

При этом в статье отмечается, что снимки, которые якобы свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала, были сделаны в районе российского города Ельни, находящегося в Смоленской области, граничащей с Белоруссией, а не с Украиной. Издание сообщает, что войска, включающие 1-ю гвардейскую танковую армию, якобы начали перебазироваться в этот район конце сентября из других российских регионов.

Между тем, согласно анализу британского издательства Jane's, на который ссылается Politico, 4-я танковая дивизия России якобы была переброшена в районы Брянска и Курска.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают "наращивание Россией войск на границе с Украиной" после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", что "вызывает обеспокоенность".

"Возобновившиеся передвижения российских войск в этом районе происходят по мере того, как Кремль стал придерживаться более жесткой линии в отношении Украины", - пишет издание.

В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

По оценкам источников, "российские официальные лица в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом".

Газета отмечает, что Запад также обращает внимание на то, что "конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасса вступает в новую стадию".

Washington Post обращает внимание, что такая ситуация складывается на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО после приостановки Россией деятельности своей миссии при Организации Североатлантического договора.

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию, указав, что по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.

Украина Россия

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