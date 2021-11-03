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Смоленская область продлила нерабочие дни до 10 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал указ о продлении в регионе нерабочих дней по 10 ноября включительно. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Также на этот период в регионе сохраняются введенные ранее ограничения.

Режим нерабочих дней в Смоленской области был установлен с 28 октября по 7 ноября включительно.

На этот период в регионе приостановлена работа организаций общепита, объектов розничной торговли (за исключением аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости или осуществляющих продажу товаров дистанционным способом ), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, музеев.

В детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях установлены каникулы.

Также закрыты все организации, которые предоставляют бытовые услуги. Исключением являются автомобильные сервисы, обувные мастерские и места, где ремонтируют сантехнику и бытовую технику.

Смоленская область коронавирус

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