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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Режим нерабочих дней продлили в Челябинской области до 12 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Челябинской области приняли решение о продлении нерабочих дней до 12 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства в среду.

"Продлить на территории Челябинской области нерабочие дни с сохранением работникам заработной платы (...) с 8 ноября по 12 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее режим нерабочих дней в Челябинской области был установлен с 30 октября по 7 ноября.

Ранее нерабочие дни продлили в Новгородской области, а также в Томской области.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Челябинская область Коронавирус

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