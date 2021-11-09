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Попова сочла необходимым сохранить все введенные в регионах COVID-ограничения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Все введенные в регионах антикоронавирусные ограничения необходимо сохранять, а также ужесточить контроль за их исполнением для улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Для того, чтобы нам удержать позиции и идти к дальнейшему снижению заболеваемости и к стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены. И также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением всех мер, которые приняты на уровне субъектов РФ", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, пять субъектов РФ - Курская, Новгородская, Смоленская, Томская и Челябинская области, - которые продлили режим нерабочих дней, сделали это "совершенно обосновано в связи с данными по эпидситуации".

Во всех остальных субъектах введены ограничения в виде сокращения времени работы в торговых центрах, в точках общепита, а также в виде введения QR-кодов для пользования теми или иными услугами, сказала Попова.

QR-коды введены в 77 субъектах РФ, уточнила она. "Это значимая цифра, и она, конечно, тоже дает свои результаты", - заявила глава Роспотребнадзора.

За последние сутки в России официально зафиксировано 39 160 новых больных COVID-19, а также максимальное за пандемию количество смертей - умерли 1 211 человек. Рост смертности начался с конца сентября, практически совпав c новым эпидемическим подъемом заболеваемости COVID-19.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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