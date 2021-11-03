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Wildberries отметил рост спроса на сладости и снеки в период нерабочих дней

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries отметил рост числа заказов сладостей и снеков в Московском регионе после начала нерабочих дней.

Так, с 28 октября по 1 ноября число заказов булок выросло в четыре раза по сравнению с показателем за тот же период месяцем ранее, чипсов - на 35%, сухариков - на 50%, говорится в сообщении компании.

Спрос на шоколад вырос на 33%, на конфеты - на 26%, на мармелад - на 35%.

Также вырос спрос на посуду для алкогольных напитков: число заказов стопок увеличилось на 51%, бокалов - на 39%, рюмок - на 30%, различных кувшинов - на 37%.

Кроме того, за первые пять дней ограничений спрос на услугу экспресс-доставки в Московском регионе увеличился на 62%. Продажи готовых блюд из ресторанов выросли в восемь раз.

Wildberries

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