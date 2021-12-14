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Ozon до конца года запустит доставку за 15 минут в 30 районах Москвы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Ozon сообщил, что запустил экспресс-доставку продуктов и готовой еды за 15 минут в трех районах Москвы. До конца 2021 года сервис будет запущен еще в 30 районах, в течение 2022 года он охватит всю территорию города.

До сих пор быстрая доставка Ozon Express была доступна пользователям в течение часа. Такой формат работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Дарксторы Ozon Express для доставки за 15 минут открылись в районах Кунцево, Теплый Стан и Зюзино, ассортимент составляет порядка 2 тысяч товарных наименований.

Компания также планирует открывать дарксторы и в регионах.

Доставку продуктов за 15 минут также осуществляют "Яндекс.Лавка" и "Самокат" (входит в O2O СП VK и Сбербанка).

Ozon Москва Ozon Express Яндекс.Лавка Самокат Сбербанк VK

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