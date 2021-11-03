Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава Ингушетии не увидел необходимости продлевать период нерабочих дней

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии не станут продлевать нерабочие дни, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - написал Калиматов в своем инстаграме.

По его словам, сотрудники старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями будут переведены на удаленную работу, это необходимая мера.

В РоссииПутин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноябряЧитать подробнее

Как отметил глава северокавказской республики, ежедневно увеличивается количество жителей региона, которые прошли вакцинацию. Первым компонентом привились 163 262 человека, вторым - 155 476.

Принудительных мер по вакцинации жителей в регионе не вводили.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном оперштабе, в Ингушетии на 3 ноября подтверждено 23 905 (+83) случаев заболевания COVID-19.

Всего под медицинским наблюдением находится 1 898 человек. Это на 12 пациентов больше, чем вчера. Количество летальных случаев возросло до 375 (+3),

За прошедшие сутки выписан из больницы 171 человек, за весь период - 22 278.

Снято наблюдение с 30 тыс. 119.

Хроника 09 января 2020 года – 03 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Махмуд-Али Калиматов Ингушетия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Вероятной причиной крушения Ан-12 под Иркутском стал ледяной дождь

Что произошло за день: среда, 3 ноября

Wildberries отметил рост спроса на сладости и снеки в период нерабочих дней

Найден бортовой самописец разбившегося под Иркутском самолета

Найден бортовой самописец разбившегося под Иркутском самолета

В Петербурге арестована гражданка Белоруссии Яна Пинчук

Смоленская область продлила нерабочие дни до 10 ноября

Пандемия коронавируса

Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 2024 года

Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 2024 года

Путин заявил о завершающихся испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Пандемия коронавируса

Власти Крыма разъяснили поправки к COVID-ограничениям

Власти Крыма разъяснили поправки к COVID-ограничениям

Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });