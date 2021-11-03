Глава Ингушетии не увидел необходимости продлевать период нерабочих дней

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии не станут продлевать нерабочие дни, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - написал Калиматов в своем инстаграме.

По его словам, сотрудники старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями будут переведены на удаленную работу, это необходимая мера.

Как отметил глава северокавказской республики, ежедневно увеличивается количество жителей региона, которые прошли вакцинацию. Первым компонентом привились 163 262 человека, вторым - 155 476.

Принудительных мер по вакцинации жителей в регионе не вводили.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном оперштабе, в Ингушетии на 3 ноября подтверждено 23 905 (+83) случаев заболевания COVID-19.

Всего под медицинским наблюдением находится 1 898 человек. Это на 12 пациентов больше, чем вчера. Количество летальных случаев возросло до 375 (+3),

За прошедшие сутки выписан из больницы 171 человек, за весь период - 22 278.

Снято наблюдение с 30 тыс. 119.