В Нижнекамске нашли людей, призывавших проходить в торговый центр без QR-кода

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нижнекамска (Татарстан) установила личности мужчины и женщины, призывавших посетителей торгового центра проходить без QR-кодов, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Двое жителей Набережных Челнов - 31-летняя девушка и 39-летний мужчина - привлечены к административной ответственности по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст.20.6.1 КоАП РФ). В отношении девушки составлен административный материал о самоуправстве (ст.19.1 КоАП РФ)

Об инциденте стало известно накануне. В полицию обратился охранник ТЦ. К моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушители скрылись.