ВС Татарстана попросили отменить решение об обязательной вакцинации от COVID-19

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Верховный суд Татарстана поступили два коллективных иска от 11 жителей республики, которые попросили признать недействительным постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от COVID-19 граждан ряда категорий. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ВС.

Главный государственный санитарный врач Татарстана 11 октября подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса лиц в возрасте от 60 лет, государственных и муниципальных служащих, медиков, сотрудников правоохранительных органов, аграриев, строителей, энергетиков, сотрудников образовательных и социальных учреждений; работников транспорта и промпредприятий и студентов, которых отправляют на практику.

Под действие постановления также попали работники сферы услуг (торговля, парикмахерские, бани, спортучреждения, бытовые услуги, общественное питание; банки, почта, транспорт, такси, услуги сотовой связи, ЖКХ), культурных и досуговых учреждений, библиотек, туристических фирм, СМИ, аптек, ветклиник, гостиниц, служб доставки и автосервисов.

Руководителей соответствующих организаций обязали обеспечить вакцинацию сотрудников обоими компонентами вакцины до 6 декабря. Не привившимся грозит отстранение от работы.