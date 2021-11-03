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В Нижнекамске проверят антипрививочников, которые пускали людей в ТЦ без QR-кодов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нижнекамска (Татарстан) изучает видео, на котором группа людей призывает посетителей проходить в торговый центр без предъявления QR-кодов, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

"Сотрудниками полиции Нижнекамска проводится проверка по факту инцидента в одном из торговых центров. После установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что информация об инциденте в полицию Нижнекамска поступила от охранника ТЦ. К моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей на месте уже не было. Им грозит административная ответственность, проводится проверка.

Татарстан МВД РФ Нижнекамск

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