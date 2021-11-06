Перевозчики в Татарстане не поняли, как проверять QR-коды у пассажиров

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Татарстанские перевозчики рассчитывают на помощь правительства республики в части организации проверок QR-кодов у пассажиров и возмещения потерянных доходов, сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации транспортных предприятий республики Сергей Темляков.

Он пояснил, что необходимо постановление регионального правительства, где должны быть четко прописаны правила. Например, кто будет проверять QR-коды: кондуктор или кто-то другой, как именно проверять QR-кодов: при входе в автобус или во время движения.

Темляков добавил, что рассчитывает на то, что в постановлении будет прописано, при помощи каких средств будет вестись проверка кодов, выдадут ли дополнительное оборудование для проверки QR-кодов.

"Ждем что эти позиции будут отражены в документе, там же на мой взгляд необходимо прописать в каком размере будет оплачиваться данная работа сотрудников и возьмет ли это на себя бюджет", - сказал Темляков.

Он отметил, что введение QR-кодов в автобусах Казани не обсуждалось ни с перевозчиками, ни с ассоциацией, то есть ни каких совместных алгоритмов действий разработано не было.

Перевозчики прогнозируют существенное снижение пассажиропотока в связи с введением QR-кодов и блокированием транспортных карт не вакцинированным лицам старше 60 лет. Поэтому они просят правительство предусмотреть помощь, чтобы транспортные предприятия не стали банкротами.

Ранее правительство Татарстана заявило о введении через две недели QR-кодов на проезд в общественном транспорте, а также о планах приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.