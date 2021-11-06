В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Татарстана через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова журналистам.

По ее словам, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.

Граждане старше 18 лет смогут проехать также только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Президент Татарстана поручил правительству разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации.

С 9 ноября предписано отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением лиц, имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев.

Из-за низкого уровня вакцинации среди студентов лиц старше 18 лет рекомендовано пускать в организации профессионального образования с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Обязательная вакцинация касается также профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

Введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет, однако все введенные ранее жёсткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно - развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В то же время доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.